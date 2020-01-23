Підготовка до приходу нового генпрокурора вдарить по кишенях платників податків

Близько 43 мільйонів рублів витратили на генеральне прибирання в Генпрокуратурі РФ, готуючись до появи нового керівника відомства Ігоря Краснова.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

До приходу генпрокурора в будівлі на Великій Дмитрівці підготувалися грунтовно, витративши десятки мільйонів рублів на прибирання, ремонт та інше.

Так, тільки на ремонт і налаштування офісної техніки прокурори спустили майже 29 мільйонів рублів. У цю суму включені не тільки сервісне обслуговування, а також закупівля паперу, картриджів тощо.

Технічне обслуговування та ремонт телефонних станцій потягнуть ще на 13 мільйонів рублів.

На тлі цих витрат мільйон рублів на комплекс послуг по санітарно-гігієнічному обслуговуванню Генпрокуратури виглядають справжніми копійками. У цю суму входить прибирання службових приміщень, закупівля миючих засобів та інвентарю для проведення прибиральних робіт у приміщенні.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні Генпрокуратуру ліквідували в рамках реформи, а замість неї запрацював Офіс генерального прокурора.

Процес реформування органів прокуратури був запущений в 2019 році: він стартував з переатестації діючих прокурорів заради оцінювання їх на відповідність критеріям профкомпетентности, чесноти і профэтики.

Тепер Офіс генпрокурора України не може очолити людина, що не має вищої юридичної освіти і не пропрацювала п'ять років у галузі правознавства.

Нагадаємо, одіозна шишка з ГПУ відзначився новою витівкою.

Як писала Politeka, зняття недоторканності зачепило за живе Геращенко.

Також Politeka писала, що звільнений заступник генпрокурора йде в суд.