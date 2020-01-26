Раптово померли протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін був відомий своїми лютими антиукраїнськими висловлюваннями, повідомляє Politeka.net

Чаплін був відомий не тільки своєю фанатичною підтримкою політики Володимира Путіна, але і особливою нелюбов'ю до незавсимой Україні. Так, у березні 2019 року він заявив, що "не повинно бути такої держави як Україна в принципі". "Нам потрібно відокремити Новоросію: 8 областей від Харкова до Одеси, - включити їх до складу Росії", - заявив одіозний священик.

«Росія занадто довго відступала. Відступала з часів Карибської кризи. Крим — гарне контрнаступ, але його мало. Втрачена наша древня столиця, центр Русі Київ. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил», — заявив російський священик в одному з інших публічних висловлювань.

Також він закликав влаштувати молебень проти екс-президента України Петра Порошенка.



В кінці квітня 2016 року Чаплін заявляв, що "краще будь-яка війна, ніж це". Таким чином він відреагував на слова прес-секретаря Кремля Пєскова про входження Донбасу до складу України. У полеміці Чаплін допустив, що краще навіть ядерна війна, ніж повернення Донбасу Україні.

Як ми повідомляв раніше, в Москві раптово помер один з найбільш суперечливих священиків РПЦ і затятий прихильник Кремля Всеволод Чаплін.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", - повідомив агентству «Інтерфакс» парафіянин храму Феодора Студита Олександр Петрунько.

Чапліну було 52 роки. Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт.

Нагадаємо, РПЦ отримала «томос» з рук диктатора.

Також ми писали, що між Путіним і главою РПЦ патріархом Кирилом спалахнув скандал.

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