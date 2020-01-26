Шаман Олександр Габишев зник, його місцезнаходження невідоме, повідомляє Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ

26 січня стало відомо, що у РФ пропав якутська Шаман Олександр Габишев, який збирався вигнати Путіна, провівши перед Кремлем ритуали. Шаман вважає російського президента породженням нечистих сил і планував відновити свій похід на Москву для обряду очищення. Однак раптово зник зі свого місця проживання.

При цьому знімальній групі, яка хотіла зняти про Габышева фільм, посипалися погрози. У режисера Беати Бубенецб в під'їзді почали з'являтися образливі написи «Вали додому», «Беата – повія».

Дівчина переїхала в іншу квартиру, однак і там її наздогнали загадкові написи. На думку Беати, за нею, ймовірно, таємно стежать. На мобільний телефон режисера теж приходили погрози: «Геть звідси», «Ти чому не поїхала? Ти зрозуміла, що тобі сказали? Дограєшся!».

Раніше, 23 січня, в Якутії заарештували членів загону шамана за звинуваченням у непокорі поліції.

Президент Росії Володимир Путін всерйоз боїться якутського шамана Таку думку висловив журналіст Іван Яковина у своїй авторській програмі. За його словами, Путін є дико релігійним і забобонною людиною і постійно хреститься і молиться.



"При цьому Путін дійсно боїться якутського шамана, зібрався вигнати його з Кремля. Боїться настільки, що відправляє на боротьбу з шаманом співробітників прокуратури, ФСБ і МВС. Судячи з усього, єдиним політичним інститутом, працюючим в сучасній Росії, як раз є шаман Гобышев", - зазначив журналіст.

Раніше ми повідомляли, що якутська шаман Олександр Габишев вирішив зібрати добровольців для повалення президента Росії Володимира Путіна.

Як стало відомо з його нового відеозвернення, шаман вирішив відновити свій піший похід на Москву і вже визначився з датою. Він стверджує, що його мета – «вигнати демона», як він називає російського президента.

Нагадаємо, з шаманом, напугавшим Путіна, розправилися в Росії, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, вигнання Путіна з Кремля: шаман відновив похід з новими силами.

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