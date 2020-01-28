В Королівській родині Бельгії може з'явитися ще одна спадкоємиця, повідомляє Poilteka.net з посиланням на світові ЗМІ

Колишній король Бельгії Альберт ІІ після багатьох років судових розглядів визнав результати генетичної експертизи, яка підтвердила, що саме він є біологічним батьком 50-річної художниці Дельфіни Боель.

Дельфіна багато років наполягала, що є дочкою монарха, і навіть написала про це книгу. Після того, як пристарелый монарх зрікся престолу, суд дозволив жінці домагатися встановлення батьківства.

У зв'язку з новими фактами жінка отримала право на частину спадщини і дворянський титул.

Мати Дельфін, баронеса Сібіл де Сіли-Лонгшан раніше заявила, що була коханкою Альберта з 1966 по 1984 рік. З 1959 року Альберт був одружений на італійській аристократці Паолі, тому відносини не афішував.

Сібіл пізніше вивідала деякі пікантні подробиці того, чому вона завагітняла. Під час сексу з монархом вони не оберігалися, оскільки жінка була впевнена, що проблеми з геникологией не дозволять їй завагітняти. Однак у 1968 році у неї народилася донька Дельфін. Коли дівчині виповнилося 18 років, баронеса відкрила таємницю імені її біологічного батька.

Одружений Альберт все це час заперечував батьківство, однак погодився пройти тест ДНК, який і поставив крапку в цій справі. Альберт займав трон короля Бельгії з 1993 по 2013 рік і відрікся від престолу в користь старшого сина Пилипа, зберігши при цьому королівський титул.

Дельфін також відома як художниця. Судячи за наявними в інтернеті снимам, вона пише абстрактні картини.

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