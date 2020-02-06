Володимир Путін серйозно злякався коронавірусу, через що додатковим перевіркам піддалися всі, хто контактує з президентом РФ

Російські журналісти з'ясували, що в Кремлі ввели посилені правила огляду учасників всіх заходів, на яких присутній Путін. Відомо, що спеціальна людина з тепловізором вимірює температуру всім присутнім.

Ці повідомлення підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він уточнив, що такі жорсткі заходи в Кремлі пов'язані з епідемією смертельного коронавірусу.

У мережі бурхливо відреагували на спроби наближених захистити Путіна від страшної хвороби.

«Хороший знак», «чхати на нього!», «не здивуюся якщо у нього там є люди які пробують їжу, чи не отруєна вона», «По заголовку здається, що осередок вірусу - він, т. к. температуру вимірюють у контактуючих», «Біда зазвичай приходить до будь-якій людині звідти, звідки він її не чекає», «Це вже манічка...», «І медичним спиртом всіх відвідувачів ВВХ потрібно попередньо ґрунтовно протирати. А то хіба мало що? Цікаво, ЛУКУ в Сочі перевіряти заздалегідь будуть?», «Бажаю гарного вірусу», «У такому віці це гарантована смерть. У Китаї літні дохнуть як мухи», «Зараза до зарази не пристає», - пишуть люди.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що у президента РФ Володимира Путіна може бути смертельне захворювання.

Такою інформацією поділився Telegram-канал "Кремлівський мамковед".

Як стверджують автори каналу, інвестиційний форум у Сочі буде перенесений на невизначений строк не із-за загрози коронавіруса, а через самопочуття Володимира Путіна.

"Путін не раз брав участь у роботі інвестфоруму, але на початок-середину лютого у нього намічена позапланова операція, яка рухає багато плани перших осіб держави. Конфіденти повідомляють про тривожні настрої в кабінетах", - йдеться в повідомленні.

Раніше той же Telegram-канал повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході свого візиту в Москву таємно привіз в країну кілька спеціалістів з онкології.

Нагадаємо, хвороба Путіна прогресує, в Кремлі переполох: "Все вирішиться до кінця лютого".

Як повідомляла Politeka, Путін добив Лукашенка, завдано удару по Білорусі.

Також Politeka писала, що Путін направив смертоносну зброю до берегів США: "Більше не в безпеці".