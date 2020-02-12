Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ
Про це повідомляє Міноборони Литви.
Наголошується, що два таких інциденти сталися минулого тижня. винищувачі повітряної поліції НАТО, які зараз чергують в країнах Балтії піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити летіли в міжнародному повітряному просторі російські військові літаки.
"2-9 лютого 2020 року винищувачі НАТО, які провадять місії повітряної поліції НАТО в Прибалтиці, двічі піднімалися для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.
Астаф'єва із зіркою "Топ-модель по-українськи" помірялись принадами в мокрих купальниках: фото вражає
MARUV задерла ногу і засвітила зайве в облягаючому вбранні: "приберіть дітей від екранів"
7-річного сина Кіркорова не впізнати, показові кадри: «хлопчик давно виріс»
Дантес ошелешив інтимним фото в ліжку, Дорофєєва і Каменських не стрималися: «Перебір»
Так, 4 лютого був супроводжений військовий літак Іл-76, який прямував з материкової частини Росії в Калінінградську область. Він летів з включеним транспондером, плану польоту у нього не було. Зв'язок з Регіональним центром управління польотами літаків підтримував.
Крім того, 7 лютого винищувачі НАТО ідентифікували і супроводили російський Ту-134, який летів у міжнародному повітряному просторі у зворотному напрямку - з Калінінградської області на материкову частину Росії. Літак також летів з включеним транспондером, плану польоту у нього не було, зв'язок з Регіональним центром управління польотами він підтримував.
Нагадаємо, раніше в міністерстві оборони РФ заявили про випробування нової зброї в Сирії.
Міністр оборони Сергій Шойгу на засіданні підсумкової колегії військового відомства, на якому був присутній президент Росії Володимир Путін, заявив, що нові зразки ракетно-бомбового озброєння винищувача Су-57 успішно пройшли випробування.
Відзначимо також, НАТО вже почала реагувати на розробку і розгортання Росією нових ракетних систем. Про це заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг у вівторок, 11 лютого, перед засіданням міністрів оборони альянсу, який відбудеться в Брюсселі 12-13 лютого.
Згідно з повідомленням, країни НАТО вже вкладають кошти в розробку систем оборони проти нових російських ракет, включаючи 9М729 і гіперзвуковий "Авангард".
Нагадаємо, ПП наздогнало літак Путіна в небі.
Як повідомляла Politeka, у Путіна трапилася біда з військової гордістю: «впав і вибухнув».
Також Politeka повідомляла, Україна під загрозою, Путін одним відкриттям знайшов можливість для маневру: "завезено ядерне...".