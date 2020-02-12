Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Наголошується, що два таких інциденти сталися минулого тижня. винищувачі повітряної поліції НАТО, які зараз чергують в країнах Балтії піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити летіли в міжнародному повітряному просторі російські військові літаки.

"2-9 лютого 2020 року винищувачі НАТО, які провадять місії повітряної поліції НАТО в Прибалтиці, двічі піднімалися для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Так, 4 лютого був супроводжений військовий літак Іл-76, який прямував з материкової частини Росії в Калінінградську область. Він летів з включеним транспондером, плану польоту у нього не було. Зв'язок з Регіональним центром управління польотами літаків підтримував.

Крім того, 7 лютого винищувачі НАТО ідентифікували і супроводили російський Ту-134, який летів у міжнародному повітряному просторі у зворотному напрямку - з Калінінградської області на материкову частину Росії. Літак також летів з включеним транспондером, плану польоту у нього не було, зв'язок з Регіональним центром управління польотами він підтримував.

Нагадаємо, раніше в міністерстві оборони РФ заявили про випробування нової зброї в Сирії.

Міністр оборони Сергій Шойгу на засіданні підсумкової колегії військового відомства, на якому був присутній президент Росії Володимир Путін, заявив, що нові зразки ракетно-бомбового озброєння винищувача Су-57 успішно пройшли випробування.

Відзначимо також, НАТО вже почала реагувати на розробку і розгортання Росією нових ракетних систем. Про це заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг у вівторок, 11 лютого, перед засіданням міністрів оборони альянсу, який відбудеться в Брюсселі 12-13 лютого.

Згідно з повідомленням, країни НАТО вже вкладають кошти в розробку систем оборони проти нових російських ракет, включаючи 9М729 і гіперзвуковий "Авангард".

Нагадаємо, ПП наздогнало літак Путіна в небі.

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