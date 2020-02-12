Вчені виявили в Іспанії моторошні свідчення масової розправи, що сталася в давнину

Про те пише Politeka.net з посиланням на Nature Scientific Reports

Археологи виявили в Іспанії стародавню печеру Ель-Трокс, яка, ймовірно, призначалася для тортур ворогів на Піренейському півострові. Зокрема, були виявлені останки людей зі слідами розправи, яка сталася близько 7,3 тис. років тому.

На печеру вчені натрапили під час розкопок в гірській місцевості Уеска на Піренеях, яка розташована на висоті 1500 метрів над рівнем моря. У печері знайдені людські останки, керамічний посуд, старовинні знаряддя праці та кістки домашніх тварин.

Артефакти були отправилені на дослідження в Мангеймскую лабораторію в Німеччині для проведення вуглецевого аналізу. З'ясувалося, що виявлені останки належали людям, які жили на півострові приблизно в 5326-5067 рр. до нашої ери.

Передбачається, що в печері могли померти до 9000 чоловік, четверо з яких - діти. Дорослі загинули від ран, нанесених стрілами ворогів, а над дітьми просто жорстоко розправилися. Їх вбили за допомогою ударів по тілу тупими предметами.

Серед можливих причин насильства вчені називають війни за території чи протистояння між представниками різних племен. Не виключено, що це сталося через збройне зіткнення місцевих жителів з переселенцями з Близького Сходу.

Нагадаємо, що археологи виявили нову кімнату пирамиди Хеопса, де знайшли багато цінних артефактів. Потайне місце було розташоване на нижньому рівні пам'ятки архітектурного мистецтва Стародавнього Єгипту, а виявили фахівці його випадково. Вони вивчали верхні поверхи і відчули, що підлога під ногами почав просідати. Коли спустилися нижче, то знайшли там закриту кімнату довжиною в 30 метрів. Висота приміщення становила 2 метри, і вона нагадувала тунель, який обривався в центрі будівлі.

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