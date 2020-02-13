Знахідка археологів унікальна тим, що на території Туреччини такі артефакти зустрічаються вкрай рідко

Про це пише "Знай"

Під час археологічних робіт в турецькій провінції Ерзурум експерти витягли з землі кам'яну стелу, яка нагадує людську фігуру. Дослідники стверджують, що подібні монументи уособлюють безсмертя.





За оцінками археологів, каменю близько 2500 років. При цьому знайде артефакт був випадково. Місцевий пастух знайшов стелу з вирізаними літерами в районі стародавнього кладовища. Про свою знахідку чоловік повідомив у місцевий музей. Прибулі на місце дослідники витягли і оцінили артефакт.

Камінь безсмертя - це стела висотою 123 см і шириною 45 сантиметрів. За словами фахівців, подібні артефакти називаються "Таш-баба", або "кам'яний батько". Такі символи безсмертя у вигляді каменів у давнину встановлювалися на місцях поховань тюркських народів.

Хоча такі камені зустрічалися і раніше, проте на турецькій території вони трапляються нечасто. Всього в Туреччині було знайдено чотири таких каменю. Остання знахідка є найдавнішою.

Нагадаємо, що археологи виявили нову кімнату в пирамиде Хеопса, де знайшли багато цінних артефактів. Потайне місце було розташоване на нижньому рівні пам'ятки архітектурного мистецтва Стародавнього Єгипту, а виявили фахівці його випадково. Вони вивчали верхні поверхи і відчули, що підлога під ногами почав просідати. Коли спустилися нижче, то знайшли там закриту кімнату довжиною в 30 метрів. Висота приміщення становила 2 метри, і вона нагадувала тунель, який обривався в центрі будівлі.

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