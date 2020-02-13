Знахідка археологів унікальна тим, що на території Туреччини такі артефакти зустрічаються вкрай рідко
Про це пише "Знай"
Під час археологічних робіт в турецькій провінції Ерзурум експерти витягли з землі кам'яну стелу, яка нагадує людську фігуру. Дослідники стверджують, що подібні монументи уособлюють безсмертя.
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За оцінками археологів, каменю близько 2500 років. При цьому знайде артефакт був випадково. Місцевий пастух знайшов стелу з вирізаними літерами в районі стародавнього кладовища. Про свою знахідку чоловік повідомив у місцевий музей. Прибулі на місце дослідники витягли і оцінили артефакт.
Камінь безсмертя - це стела висотою 123 см і шириною 45 сантиметрів. За словами фахівців, подібні артефакти називаються "Таш-баба", або "кам'яний батько". Такі символи безсмертя у вигляді каменів у давнину встановлювалися на місцях поховань тюркських народів.
Хоча такі камені зустрічалися і раніше, проте на турецькій території вони трапляються нечасто. Всього в Туреччині було знайдено чотири таких каменю. Остання знахідка є найдавнішою.
Нагадаємо, що археологи виявили нову кімнату в пирамиде Хеопса, де знайшли багато цінних артефактів. Потайне місце було розташоване на нижньому рівні пам'ятки архітектурного мистецтва Стародавнього Єгипту, а виявили фахівці його випадково. Вони вивчали верхні поверхи і відчули, що підлога під ногами почав просідати. Коли спустилися нижче, то знайшли там закриту кімнату довжиною в 30 метрів. Висота приміщення становила 2 метри, і вона нагадувала тунель, який обривався в центрі будівлі.
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