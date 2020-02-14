Намір прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького відвідати Росію, щоб очолити траурні заходи, присвячені 10-річчю смоленської авіакатастрофи, викликало неоднозначну реакцію в польському суспільстві

Думка ображених наміром Моравецького поляків висловив блогер Артур Прузовський, передає Апостроф.

Так, у четвер, 13 лютого, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив плани відвідати Смоленськ у 10-ту річницю авіакатастрофи, в якій в 2010 році загинув польський президент Лех Качинський.

"Новина, схожа на політичну сенсацію: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 квітня 2020 року має намір відвідати Росію, щоб очолити траурні заходи, присвячені 10-річчю смоленської авіакатастрофи. Як же вас можна поважати, якщо ви не поважаєте ні себе, ні свій народ! 10 років триває розслідування і досі Росія не віддала Польщі уламки літака.

Навіть після того, як Парламентська Асамблеї Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії про повернення Польщі уламків літака Ту-154М, Росія відмовилася це зробити. Які жалобні заходи можна проводити і очолювати з убивцями? Не треба мені говорити, що це обмова. У 2016 році комісія з розслідування Смоленської трагедії встановила на тілах деяких жертв сліди вогню, які не можна пояснити пожежею, яка виникла на місці катастрофи.

А через два роки британські експерти виявили сліди тротилу на уламках літака. Є ще у когось питання і сумніви причому тут Росія і чому вона досі не передала Польщі уламки літака", - написав блогер.