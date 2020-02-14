Аномальні радиовсплеске можуть мати як природні причини, так і бути посланням інопланетної цивілізації

Про це повідомляє Astronews з посиланням на дослідження канадських вчених.

Група працюючих в Канаді вчених, виявила докази на даний момент непояснених швидких радіовсплесків з стійким 16-денним циклом. Група представила документ, де описані висновки дослідників.



Швидкі радіовсплески (FRB) - це короткі сплески радіовипромінювання, які виявляють вчені, які відстежують сигнали з космосу. Зазвичай вони з'являються без явних причин протягом дуже короткого періоду часу, що робить явище важким для вивчення.

У новому дослідженні канадські фахівці зафіксували перший випадок повторення FRB. Це відкриття викликало великий інтерес громадськості, оскільки вчені досі не можуть дати зрозуміле пояснення цьому явищу. У зв'язку з цим деякі дослідники навіть вважають, що FRB можуть бути повідомленнями інопланетян.

Втім, більш скептично налаштовані фахівці вважають, що справа в поки що нерагаданных природних причинах, таких як зіткнення зірок. Поки що відомо, що джерело випромінювання знаходиться в спіральної галактики, що знаходиться приблизно в 500 мільйонів світлових років від нас.

Також нагадаємо, що вчені знайшли нове пояснення парадоксу Фермі – відсутність слідів існування інопланетних цивілізацій. На думку дослідників, це пов'язано зі складністю пересування від зірки до зірки і довгими очікуваннями відповідної траєкторії.

Зірки в Чумацькому Шляху знаходяться в постійній динаміці: вони то зближуються, то віддаляються. Наприклад, Сонце робить оборот навколо центру галактики за 230 мільйонів років, рухаючись на швидкості 200 кілометрів на секунду. Якщо у всесвіті все ж існує високорозвинута цивілізація, то вона обов'язково повинна враховувати цей факт.

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