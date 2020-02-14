Аномальные радиовсплеске могут иметь как естественные причины, так и быть посланием инопланетной цивилизации

Об этом соощает Astronews со ссылкой на исследования канадских ученых.

Группа работающих в Канаде ученых, обнаружила доказательства на данный момент необъяснимых быстрых радиовсплесков с устойчивым 16-дневным циклом. Группа представила документ, где описаны выводы исследователей.



Быстрые радиовсплески (FRB) - это короткие всплески радиоизлучения, которые обнаруживают ученые, отслеживающие сигналы из космоса. Обычно они появляются без явных причин в течение очень короткого периода времени, что делает явление трудным для изучения.

В новом исследовании канадские специалисты зафиксировали первый случай повторения FRB. Данное открытие вызвало большой интерес общественности, поскольку ученые до сих пор не могут дать внятное объяснение этому явлению. В связи с этим некоторые исследователи даже полагают, что FRB могут быть сообщениями инопланетян.

Впрочем, более скептически настроенные специалисты полагают, что дело кроется в пока что нерагаданных естественных причинах, таких как столкновения звезд. Пока что известно, что источник излучения находится в спиральной галактики, которая находится примерно в 500 миллионах световых лет от нас.

Также напомним, что ученые нашли новое объяснение парадокса Ферми – отсутствия следов существования инопланетных цивилизаций. По мнению исследователей, это связано со сложностью передвижения от звезды к звезде и долгими ожиданиями подходящей траектории.

Звезды в Млечном Пути находятся в постоянной динамике: они то сближаются, то отдаляются. Например, Солнце делает оборот вокруг центра галактики за 230 миллионов лет, двигаясь на скорости 200 километров в секунду. Если во вселенной все же существует высокоразвитая цивилизация, то она обязательно должна учитывать этот факт.

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