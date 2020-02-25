Музыкант заявил, что политическая ситуация в России не просто возвратилась ко временам Советского Союза, а находится гораздо "глубже".

"Что значит - возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше", - отметил Гребенщиков.

Также известный музыкант отметил, что многие современные люди "разучились думать", именно поэтому они не понимают правильно ни его песен, ни ситуации, сложившейся в стране.

"Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь", - резюмировал Гребенщиков.