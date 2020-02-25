Музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сделал яркое заявление о РФ

Во время начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году Гребенщиков призвал власти прекратить обманывать народ и не пытаться войти в историю счет человеческих смертей. Тогда же музыкант записал антивоенную песню "Любовь во время войны".

Не так давно он заявил, что нынешняя политическая ситуация в России гораздо хуже, чем была в годы СССР.

Борис Гребенщиков

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Музыкант заявил, что политическая ситуация в России не просто возвратилась ко временам Советского Союза, а находится гораздо "глубже".

"Что значит - возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше", - отметил Гребенщиков.

Также известный музыкант отметил, что многие современные люди "разучились думать", именно поэтому они не понимают правильно ни его песен, ни ситуации, сложившейся в стране.

"Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь", - резюмировал Гребенщиков.