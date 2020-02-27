Таємний хід виявили в будівлі британського парламенту — Вестмінстері

Як повідомляє прес-служба британського парламенту, на таку знахідку натрапили під час ремонту.

Хід був створений ще в XVII столітті для коронації тодішнього британського монарха Карла II. Після Другої світової війни, коли будівля парламенту постраждало від бомбардувань, його, очевидно, замурували.

Таємний хід знайшли в середу, 26 лютого, під час реставраційних робіт. Зокрема, там виявили петлі для двох дерев'яних дверей розміром 3,5 метра.

Історик британського парламенту Марк Коллінз оглянув місце знахідки і припустив, що хід був створений щонайменше 360 років тому.

зокрема, У невеликому коридорі знайшли настінні написи олівцем, які датуються 1851 роком. За словами Коллінза, те, що вони збереглися досі, є дивом.

«Виявлення таємного ходу обрадувало нас, втім, Вестмінстерський палац, безсумнівно, зберігає ще чимало таємниць», — додав історик.

Крім того, в проході знайшли вимикач, який, як не дивно, до цих пір працює: він включає лампочку з технічного скла, на якій написано: «Власність уряду Її Величності». Передбачається, що вимикач встановили в 1950-х роках, перш ніж хід замурували.

Нагадаємо, герцоги Сассекские повинні 28 лютого прибути до Лондона і провести останній захід перед офіційною відмовою від королівських привілеїв.

Багато хто сподівався, що у зв'язку з цим "чудова четвірка" (а саме так в мережі охрестили Меган Маркл, принца Гаррі, Кейт Міддлтон і принца Вільяма) знову возз'єднається. Однак, не тут-то було. Справа в тому, що на час візиту Меган і Гаррі, брат останнього з дружиною покинуть межі Англії.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.