Володимир Путін достроково піде з поста президента Російської Федерації

Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написав російський професор і політтехнолог Валерій Соловей, передає Politeka.net.

Зокрема, російський експерт вирішив прокоментувати вчорашню новину про те, що Держдума схвалила поправку, яка обнуляє минулі президентські терміни.

За словами Солов'я, спроби Володимира Путіна хоч якось закріпитися у владі - "конвульсії", які не мають під собою жодних реальних перспектив.

"Не приймайте дешевий фарс за античну трагедію Не буде п'ятого, ні шостого терміну, і навіть цей не може бути доведений до кінця. Тому і всі конвульсії", - озвучив політтехнолог свою думку.

Користувачі в коментарях задаються питанням, з якою метою проводився фарс, якщо у ні у Володимира Путіна жодних реальних перспектив на реалізацію в майбутньому.

"На поверхні: продемонструвати, що все ще цар гори. І друга: запропонувати нову повістку натомість обвалення цін на нафту і падіння рубля", - додав Соловей у своєму мікроблозі.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін тепер може правити вічно в РФ після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Володимир Путін особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

«В принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови — якщо Конституційний суд дасть офіційний висновок, що така поправка не буде суперечити принципам Конституції», - заявив президент РФ.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Депутати Держдуми також у другому читанні прийняли проект закону про поправці до Конституції РФ, внесений раніше Путіним.

Нагадаємо, Путін не стримався і відчитав Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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