Сенатор Ради Федерації Росії Ігор Морозов видав, що Україна втратить Харківську, Миколаївську та Одеську області, які нібито увійдуть до складу Російської Федерації

Свої безглузді фантазії він пояснив тим, що Україна розірвала договір про дружбу з Росією, тому тепер будуть серйозні наслідки. Представник путінського режиму впевнений, що ця окупація почнеться з масової трудової міграції українців в Росію. За його словами нібито повернуться території від Харківської області до Одеської.

Свої дивні фантазії він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1, яку ведуть затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Зокрема, Морозов вважає, що після того, як Україна скасувала дію договору про дружбу, в РФ хлине хвиля заробітчан, які нібито будуть прагнути отримати російське громадянство через свою затребуваність на ринку праці країни-агресора.

"Ви залишитеся там одні на маленькій території! Тому що так поступово будуть повертатися наші регіони - Харківська область, Миколаївська, Одеська! Те, що Ленін віддав УРСР. Все це буде повертатися в Росію разом з людьми, які зараз працюють у нас тут, на нашому ринку праці. І це чудово! Ще кілька таких кроків, і з Україною, з цією Україною, буде покінчено!" - заявив несамовитий політик.