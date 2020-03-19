В мережі сплив заповіт скандального росскийского письменника, публіциста та політичного діяча Едуарда Лимонова

Про твіт, залишеному ще 4 червня 2018 року, заговорили тільки зараз, після смерті політика 17 березня, передає Politeka.

Як відомо, Лимонов ніколи не приховував свого бажання розірвати Україну на частини, про що неодноразово заявляв в інтерв'ю, проте «заповіт» найбільш чітко демонструє позицію росіянина: забрати і поділити.

«Візьміть в Росію всі російськомовні області України, починаючи з Харкова. Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на кшталт пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям схід», – йдеться в твіті.

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На щастя, тоді чимало коментарів до публікації були набагато адекватнішими, ніж сам перл Лимонова. Так, користувачі показали, як насправді має виглядати територія Російської Федерації, слідуючи логіці політика, а також висміяли його «далекосяжні плани» при повному ігноруванні реальних проблем  на вже російській території:

«Едуард, завдання максимум - покласти асфальт на регіональних трасах, хоча б місцями. Втім, до цього часу Ви навряд-чи доживете. А ось Вашим заповітом, можливо, будуть витирати ж*пу вдячні нащадки у дерев'яних сортирах, розмірковуючи про велику історичну місію Русі», «А це не стаття про сепаратизм чи екстремізмі-заклики до зміни території рос.держави? До 5 років взагалі-то...», «З подібними заповітами ви підете в інший світ раніше, ніж ви розраховуєте», «Не правильно Ви заповідаєте. Треба так, як співав Висоцький. Ліву їм, праву нам, а решта китайцям».

Як відомо, Лимонов є уродженцем Харкова, і саме це місто він ще за життя пропонував захопити Путіну.

Раніше він же пророкував долю України так: «Діти з перерізаними горлами, з виколотими очима. Ось що буде на Україні». А на запитання про минулі вибори президента: «Чи згодні ви з думкою лібералів про те, що вибори в Україні були «набагато чеснішими і легітимнішими, ніж у Росії?» відповідав:

«Ліберали засліплені ненавистю до ВВП особисто, тому їм милі всі, хто проти ВВП. Але подібна позиція позбавила розуму. У виборах в Україні не брали участі 7 мільйонів жителів Донецької і Луганської областей і 2,3 мільйона жителів Криму, в сумі 9,3 мільйона. Одна п'ята всього населення України. Це що, легітимні вибори?».

Нагадаємо, скандальний письменник вирішив вигнати "українських окупантів" з Харкова і Донбасу.

Як повідомляла Politeka, скандальний письменник закликав росіян "врятувати" своїх в Україні.

Також Politeka писала, що в Путіна відкрито закликали розірвати Україну на частини.

 