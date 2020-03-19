Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації
Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.
Як повідомляє Politeka, своїми маразматичними міркуваннями він поділився на особистому Telegram-каналі.
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За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".
"Україна повністю втратила самостійність. Але від цього втомилися і самі українці, їм набридла ця цілодобова чорнуха проти росіян, вони давно б самі змінили курс своєї країни. Я думаю, що зміна режиму там станеться через рік-два, а, можливо, і державної форми. У підсумку прийде день, коли ми будемо святкувати возз'єднання російського і українського народу", - написав скандальний політик на своїй сторінці в мережі.
Також раніше повідомлялося, що скандальний депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський назвав країни, які, на його думку, захочуть увійти до складу РФ.
За його словами, політична сила ЛДПР ініціювала поправки до конституції РФ, які узаконять окупацію інших держав.
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