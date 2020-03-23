Пропагандист забив на сполох через коронавірус

Один з найвідоміших пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов закликав використовувати армію проти російського населення через пандемію коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net, топ-пропагандист Кремля виступив з панічною заявою через пандемію коронавіруса. Так, пропагандист визнав, що ситуація в Російській Федерації важка.

"Тільки військове патрулювання зможе гарантувати жорсткість необхідного карантину", - написав пропагандист на своїй сторінці.

Кисельов зауважив, що у свідомості росіян не спостерігається і потрібно переходити до "важкої артилерії".

"І все буде спокійно. Якщо вже армія, отже - серйозно. І навіть занадто серйозно", - висловив думку топ-пропагандист Кремля.

Крім того, він натякнув, що ситуація з китайським коронавірусом в Російській Федерації може бути важче, ніж про це повідомляють офіційно.

"А то так і будемо чекати смаженого півня, поки він клюне... Може, і вже клюнув", - резюмував Кисельов.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російськи депутат Володимир Жириновський приголомшив скандальною заявою про коронавирусе.

Так, одіозний голова партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розглянути страту як покарання за поширення недостовірної інформації про коронавирусе.

"Щоб не було фальшивих вкидань, створюють паніку в країні, потрібно тимчасово ввести смертну кару за поширення фальшивої інформації щодо коронавіруса", – сказав лідер ЛДПР.