Всього за добу кількість жертв коронавірусу Covid-19 в Італії різко зросла, встановивши новий страшний рекорд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Італії.

Так, всього за день в Італії було зафіксовано 5974 нових випадків зараження коронавірусом. Не менш вражаючою є показник жертв хвороби - 889 осіб.

Таким чином, загальна кількість заражених в Італії досягла 92472 людей. Загиблих - 10 023. Видужали 12 384 хворих.

До порівняння, кількість жертв коронавірусу в Китаї в рази менше - загинули 3 292 людини. Більш того, за добу не було зафіксовано жодного нового зараження.

Уточнимо, що сьогодні в Італії зробили 35 тисяч тестів. Результати виявилися невтішними. Позитивним виявився кожен 5,8 тест.

До цього ми писали, що Італії зафіксовано новий антирекорд: за добу від коронавірусу померло найбільше число людей з самого початку епідемії.

За офіційними даними, за день в Італії від коронавірусу померло 969 осіб. Загальне число жертв вірусу в країні досягло позначки в 9134 людини.

Комісар з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркури заявив, що це найбільше число смертей за весь час поширення вірусу в усьому світі.

Також за день було зафіксовано 5959 нових випадків зараження. Тепер у країні 86498 людина з коронавірусом. Італія вже обігнала Китай за кількістю заражених. І це незважаючи на те, що в країні вже кілька тижнів діє карантин.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

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