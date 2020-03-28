Поки вчені всього світу ламають голову над тим, як перемогти коронавірус, президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, вже знайшов дієвий метод

Пандемія COVID-19 ніяк не вплинула на графік білоруського лідера, і він навіть продовжує грати в хокей, передає інформаційне агентство «БЕЛТА».

Так, у суботу, 28 березня, Лукашенко взяв участь в хокейному матчі, під час якого заявив журналістам, що «краще померти стоячи, ніж жити на колінах». Так він відповів на запитання, чи не боїться підхопити коронавірус.

В Олександра Лукашенка також поцікавилися, чи може щось зупинити його від виходу на лід.

«А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію... Тут немає ніяких вірусів. Це холодильник. Найкраще здоров'я! Кращого, ніж спорт, особливо лід, нічого немає. Антивірусні ліки, справжнісінькі», – заявив він.

Як повідомляє «Комсомольская правда», Лукашенко і раніше не приховував того, що не бачить необхідності вводити в країні екстрені заходи для боротьби з коронавірусом і соціальні обмеження, як це зробили по всьому світу, в тому числі в Україні та Росії. За його словами, психоз, викликаний страхом, набагато страшніший за коронавірус.

За даними Мінохоронздоров'я республіки Білорусь, коронавірус виявлений у 94 осіб, 32 пацієнта вже одужали, летальних випадків немає. Всього в країні було проведено близько 24 тисяч тестів на коронавірус. Повідомляється, що хвороба в основному протікає безсимптомно або в легкій формі.

Вирусолог года: Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее! pic.twitter.com/GZ3opJR8vO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2020

Раніше ми розповідали, що президент Білорусі закликав громадян працювати і не піддаватися паніці. В першу чергу він адресував цю пораду жителям сіл. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь-який коронавірус.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, під боком в України знайшлася країна, де все добре: "У нас немає ніякої кризи і карантину".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко відповів на паніку навколо коронавіруса: "Наливай!".

Також Politeka писала, що Лукашенко приголомшив світ, ліки від коронавіруса є в Білорусі: "Вилікує всіх".