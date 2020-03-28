Поки вчені всього світу ламають голову над тим, як перемогти коронавірус, президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, вже знайшов дієвий метод
Пандемія COVID-19 ніяк не вплинула на графік білоруського лідера, і він навіть продовжує грати в хокей, передає інформаційне агентство «БЕЛТА».
Так, у суботу, 28 березня, Лукашенко взяв участь в хокейному матчі, під час якого заявив журналістам, що «краще померти стоячи, ніж жити на колінах». Так він відповів на запитання, чи не боїться підхопити коронавірус.
В Олександра Лукашенка також поцікавилися, чи може щось зупинити його від виходу на лід.
«А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію... Тут немає ніяких вірусів. Це холодильник. Найкраще здоров'я! Кращого, ніж спорт, особливо лід, нічого немає. Антивірусні ліки, справжнісінькі», – заявив він.
Як повідомляє «Комсомольская правда», Лукашенко і раніше не приховував того, що не бачить необхідності вводити в країні екстрені заходи для боротьби з коронавірусом і соціальні обмеження, як це зробили по всьому світу, в тому числі в Україні та Росії. За його словами, психоз, викликаний страхом, набагато страшніший за коронавірус.
За даними Мінохоронздоров'я республіки Білорусь, коронавірус виявлений у 94 осіб, 32 пацієнта вже одужали, летальних випадків немає. Всього в країні було проведено близько 24 тисяч тестів на коронавірус. Повідомляється, що хвороба в основному протікає безсимптомно або в легкій формі.
Раніше ми розповідали, що президент Білорусі закликав громадян працювати і не піддаватися паніці. В першу чергу він адресував цю пораду жителям сіл. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь-який коронавірус.
«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, під боком в України знайшлася країна, де все добре: "У нас немає ніякої кризи і карантину".
Як повідомляла Politeka, Лукашенко відповів на паніку навколо коронавіруса: "Наливай!".
Також Politeka писала, що Лукашенко приголомшив світ, ліки від коронавіруса є в Білорусі: "Вилікує всіх".