Президент Білорусі Олександр Лукашенко грубо відповів своєму литовському колезі Гитанасу Науседе на звинувачення у приховуванні інформації про поширення китайської вірусу

Про це він заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії «Світ».

«Якщо вже прийде такий момент, коли нам треба десь гасити пожежу, ми його будемо гасити. І притому набагато ефективніше, ніж литовський президент. Він перейнявся білоруським вірусом… Своїм вірусом займися, у тебе там купа питань. Він ще дорікає, що, напевно, білоруси не про все інформують», - висловився президент Білорусі.

олександр лукашенко

Лукашенко стверджує, що в країні є лише поодинокі випадки, коли померли від ускладнень пневмонії.

Також він ще раз підкреслив, що карантин у Білорусі вводити не будуть.

«Це не проблема. Ми за добу нейтралізуємо місто. Але у що це обійдеться і скільки буде тоді смертей? Ми вже потім будемо вихоплювати з квартир людей, які будуть важкі, та відразу їх на штучну вентиляцію легенів», — заявив Лукашенко і закликав «не займатися дурницями».

коронавірус, росія, лікарня

Раніше Україна підтримала продовження Європейським союзом санкцій відносно Білорусі ще на один рік. Вона приєдналася до списку країн, які ввели ембарго на продаж білорусам зброї і обладнання, які можуть бути застосовані для репресій всередині країни. Крім того, окремі обмеження стосуються чиновників, обвинувачених в серії викрадень і вбивств, скоєних в 1999-2000 роках.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

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