Президент Білорусі Олександр Лукашенко грубо відповів своєму литовському колезі Гитанасу Науседе на звинувачення у приховуванні інформації про поширення китайської вірусу

Про це він заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії «Світ».

«Якщо вже прийде такий момент, коли нам треба десь гасити пожежу, ми його будемо гасити. І притому набагато ефективніше, ніж литовський президент. Він перейнявся білоруським вірусом… Своїм вірусом займися, у тебе там купа питань. Він ще дорікає, що, напевно, білоруси не про все інформують», - висловився президент Білорусі.

Лукашенко стверджує, що в країні є лише поодинокі випадки, коли померли від ускладнень пневмонії.

Також він ще раз підкреслив, що карантин у Білорусі вводити не будуть.

«Це не проблема. Ми за добу нейтралізуємо місто. Але у що це обійдеться і скільки буде тоді смертей? Ми вже потім будемо вихоплювати з квартир людей, які будуть важкі, та відразу їх на штучну вентиляцію легенів», — заявив Лукашенко і закликав «не займатися дурницями».

Раніше Україна підтримала продовження Європейським союзом санкцій відносно Білорусі ще на один рік. Вона приєдналася до списку країн, які ввели ембарго на продаж білорусам зброї і обладнання, які можуть бути застосовані для репресій всередині країни. Крім того, окремі обмеження стосуються чиновників, обвинувачених в серії викрадень і вбивств, скоєних в 1999-2000 роках.

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