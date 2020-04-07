Президент Росії Володимир Путін "обривав телефон" американського лідера Дональда Трампа, щоб зупинити "нафтову війну"

Про це розповіла відома російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі "Ехо Москви".

Наголошується, що зриваючи угоду з ОПЕК+ за скорочення видобутку, у Путіна, очевидно, не чекали, що ціни так сильно впадуть. Вартість російської марки Urals знизилася до $10 за барель, чого не було останні 30 років. Коли ситуація вийшла з-під контролю, Москва передумала і вирішила укласти угоду з ОПЕК+. Але відносини з Саудівською Аравією були остаточно зруйновані. Саудити почали агресивно видавлювати РФ зі світових ринків, але це не все.

"Мені розповідали — не знаю, наскільки це правда, що зараз саудити об'єдналися з еміратами і шукають, за чутками, різні дубайські рахунки різних друзів Путіна і ще зливають цю інформацію США", - говорить Латиніна.

Вона додала, що Путін почав гарячково шукати вихід з глухого кута, в якому опинився по своїй же волі. Довелося просити допомоги Дональда Трампа.

"На цьому тижні ми бачили, як Кремль просто обривав телефон Білого дому, і, нарешті, Путін поговорив з Трампом. І, власне, зміст цієї розмови було: "Вплинути на саудівського принца". І начебто навіть саудівський принц погодився", - повідомила журналіста.

Але тут Путін зробив дуже велику помилку. На зустрічі з керівниками нафтових компаній він звинуватив Саудівську Аравію в зриві угоди ОПЕК+ і намір знищити сланцеву галузь. Це заяву оприлюднив Кремль і розповсюдили світові ЗМІ. Відповідь Ер-Ріяда був блискавичним і дуже різким. Глава МЗС Саудівської Аравії звинуватив Путіна у брехні.

"І це сталося після того, як Мохаммед бін Салман вже кілька разів закусив вудила і був не згоден не тільки на особисті зустрічі, а навіть зустрічі експертів", - зазначила Латиніна.

Її шокувало те, що Путін зриває угоду, після того, як "принижено просив" про неї Трампа.

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