Археологи зробили відкриття, що стосується походження людини

Так, група дослідників виявила череп предка сучасної людини - Homo erectus, якому 2,4 мільйона років. Варто відзначити, що раніше найдавнішим черепом цього виду вважався той, який знайшли у Грузії, його вік - 1,8 млн років.

Новий череп знайшли австралійські дослідники у 40 кілометрах на північ від Йоганнесбурга, повідомляє The Guardian.

Таким чином, нова знахідка доводить, що перші предки сучасної людини жили на Землі на 200 тисяч років раніше, ніж вважалося.

Череп був роздроблений і вчені відтворили його з 150 фрагментів. Homo erectus помер у віці від двох до трьох років.

За інформацією археологів, Homo erectus першими покинули Африку і розселилися по світу. Представники цього виду масово вимерли між 117 і 108 тисячами років і, ймовірно, не зустрічалися з видом Homo Sapiens.

Нагадаємо, нещодавно археологи також натрапили на цікаву знахідку у саркофазі принцеси по імені Та-Кер-Хеб, яка померла більше 3000 років тому. Її гробницю в незапам'ятні часи розграбували, а мумія була пошкоджена, коли злодії шукали коштовності.

Саркофаг розкрили через кілька років після того, як знайшли і виявили на внутрішній стороні кришки зображення богині Аментет, яку називають "Пані Заходу" в іпостасях.

Раніше повідомлялося, що археологи знайшли саркофаг з кольоровим зображенням леопарда на кришці.

Цей малюнок датується приблизно VII століттям до н. е. a. Варто відзначити, що раніше в цьому регіоні вчені вже знаходили близько трьох сотень гробниць часів з VII століття до н. е. по IV століття н. е..

Однак нова знахідка з малюнком леопарду, як підкреслюють археологи, є найяскравішою.

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