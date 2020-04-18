Трагедія сталася вранці в суботу, 18 квітня, під Хабаровськом в Росії

Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канали Life Shot і 360tv.ru, легкомоторний приватний літак марки Л-4 рухнув на землю в 30 км від міста і на 700 метрів на північ від села Лісове.

За попередньою інформацією, на борту знаходилися три людини (є дані, що четверо), всі вони загинули.

Слідчий комітет РФ завів справу за статтею про порушення правил безпеки. На місці події працюють слідчі.

Стало відомо, що розглядаються кілька версій причини авіакатастрофи: помилка пілота і відмова техніки.

Раніше ми повідомляли, СК РФ розсекретив кадри з місця авіакатастрофи, що сталася рік тому в аеропорту Шереметьєво з "Суперджетом". Також названі причини трагедії, в результаті якої загинула 41 людина.

За даними слідства, Денис Євдокимов, командир повітряного судна RRJ-95B, що прямував сполученням Москва – Мурманськ, здійснив грубу посадку на злітно-посадкову смугу, що спричинило руйнування та загоряння літака.

На кадрах видно, як пасажири вибігають з палаючого літака, правда, врятуються не всі.

Наголошується, що зібрані під час слідства відомості спростовують версію командира про можливу несправність літака. Євдокимова звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, смерть двох і більше осіб, великої шкоди).

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.

Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.