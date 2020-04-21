Президент Білорусі Олександр Лукашенко на Великдень відвідав Свято-Благовіщенський Ляденский храм у селі Малі Ляди

Він подякував прихожанам за те, що, незважаючи на "нагнітання пристрастей" у суспільстві, вони все ж прийшли в храм.

"Білоруси просто молодці – без паніки, без ґвалту. Кому треба поберегтися – той себе береже, залишається вдома або просто вийде один десь, з рідними подихає свіжим повітрям. Хто міцніше, виробив імунітет – той посмів і до храмів приходить… Я завжди приходив і буду приходити в храм. Як би не складалися обставини, це святе", - заявив президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що смертність від пневмонії, що розвивається на тлі коронавирусной інфекції, зовсім невелика.

"Ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо кожен рік", - заявив президент Білорусі.

Зазначимо, Лукашенко приїхав до церкви разом зі своїм молодшим сином Миколою, якому багато пророкують політичну кар'єру. Як відомо, він з дитинства відвідує форуми і політичні зустрічі президента.

Крім того, щодо майбутнього свого молодшого сина Олександр Лукашенко говорив ще в 2008 році, коли Микола вперше з'явився на публіці в чотири роки.

"Я вже сказав: молодший син буде президентом", – заявив тоді глава Білорусі.

Більшість експертів впевнені, що Лукашенко хоче зберегти владу в руках родини. Білоруський політолог Дмитро Болкунець вважає, що після Батьки влада перейде його старшому сину Віктору, а від нього – до молодшого Миколаю, якого вже охрестили білоруським принцом Вільямом.

"Створити, так би мовити, президентську династію Лукашенко. Він хоче, щоб цей транзит пройшов мирно", – впевнений експерт.

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року під час зустрічі з представниками українських ЗМІ в Мінську, Лукашенко заявив, що має намір залишатися президентом до тих пір, «поки є здоров'я» і довіру людей. «Якщо хвора, то нема чого сюди лізти. Головне — здоров'я і довіру людей», — заявив він.

Лукашенко додав, що не доглядає наступника.

«Я не придивляюся, де цей президент, але він десь є вже. Я ж не вічний, і до смерті я президентом не буду. Я просто хочу пожити, як усі люди, — спокійно», — сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко зірвався і публічно розніс своїх критиків: "тільки паршива собака не дзявкає".

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