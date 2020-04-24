У Білорусі в розпал пандемії вирішили зігнати медиків на обов'язковий суботник

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Білоруські лікарі розповіли про те, що їх примушують брати участь в суботнику, або «пожертвувати» якусь суму від колективу, щоб від нього «відкупитися». При цьому згадана сума залежить від кваліфікації медпрацівників.

«Думав, що в цьому році хоч обійдеться, але з лікарів по 5 рублів, з медсестри 3, с санітарки 1 рубль. Мені соромно, що таке відбувається в моїй країні, я не розумію, навіщо ми здаємо гроші. Так само важко знайти логіку в прибиранні території медиками — навіщо тоді містити адміністративно-господарську частину лікарні...», - поскаржився один з лікарів Вітебської обласної лікарні.

Утім, це не єдиний масовий захід, від якого Білорусь вирішила не відмовлятися, не дивлячись на бурхливий смертоносний вірус. Також в країні готуються до параду на 9 травня, на проведенні якого ще недавно наполягав президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У центрі Мінська днями пройшла репетиція роти почесної варти, учасники якої пройшли без масок і не дотримувалися дистанції. Очікується, що незабаром в Мінську пройдуть ще кілька репетицій.

В ситуацію в Білорусі спробувала втрутитися навіть ВООЗ. Так, представники організації закликали уряд країни «врахувати ризики для населення» при проведенні масових заходів.

«Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує кожне рішення про обмеження, зміну, перенесення, скасування або проведенні масових заходів засновувати на стандартних правилах оцінки загрози ризику», - заявили в прес-службі ВООЗ.

Варто відзначити, що ситуація з коронавірусом в Білорусі досить серйозна. За останніми даними в країні вже більше 8 тисяч заражених і 60 смертельних випадків.

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