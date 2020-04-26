І це в той час, коли весь світ бореться з пандемією

У Білорусі, як і в усьому світі, лютує смертельна епідемія, однак її президент Олександр Лукашенко досі відмовляється вводити карантин

Незважаючи на те, що число хворих китайським вірусом в республіці перевищила 10 тисяч, Лукашенко не вважає за потрібне вводити карантинні заходи.

«Нам зараз це не треба», — заявив президент і додав, що влада діють по ситуації.

Глава Республіки визнав, що вірус поширюється по країні, проте порекомендував громадянам дотримуватись заходів обережності, стежити за здоров'ям і вчасно звертатися до лікарів.

За останніми даними в Білорусі лабораторно підтверджено 10 463 випадків інфікування. При цьому за останню добу виявлено 873 хворих. Всього вірус забрав 72 життя в республіці.

Раніше президент Білорусі прокоментував ситуацію зі святкуванням Великодня в умовах карантину. Політик спочатку досить скептично ставився до пандемії і виникла навколо неї паніці. Він не відмовився від своїх переконань і в день Пасхи.

В той час, як українців активно закликали не ходити в храми в день Воскресіння Христового, Лукашенко розкритикував тих, хто дотримується таких правил обережності. До можливості зараження «уханьским» вірусом він поставився дуже по-філософськи, мовляв, «чому бути, того не минеш».



варто відзначити, що на даний момент в Білорусі підтверджено 9590 випадком зараження "китайським" вірусом.

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