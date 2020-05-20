Японія і Німеччина піднесли російському президенту Володимиру Путіну дуже неприємний сюрприз

Який саме, розповів на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український політолог Віктор Небоженко, передає Politeka.net.

«15 травня 2020 року японське МЗС офіційно заявило, що Японія поширила свій суверенітет на Південні Курильські острови, які були захоплені у Другій світовій війні. З цієї хвилини Токіо відрито вважає ці острови, як окуповані Росією. Тепер Японія, як і Україна, буде вимагати звільнення своїх, окупованих Росією територій. Відповідно,- Курили і Крим-Донбас», – пише він.

Цього ж дня Німеччина офіційно повідомила керівництво Росії про те, що більше не буде боротися за долю «Північного потоку-2». Причина – рішення Федерального мережевого агентства і норми оновленої газової директиви ЄС.

Через це кремлівський небожитель через не хочу змушений буде стримати погрози Україні:

«Тепер Кремлю, на час, доведеться розлучитися з планом відмови від використання українських ГТС, і Путін втрачає потужний важіль шантажу на Київ».

Таким чином колишні союзники Росії у Другій світовій війні несподівано завдали удару, від якого Путін навряд чи оговтається.

Раніше ми розповідали про те, що колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна і майор КДБ Юрій Швець заговорив про тяжку хворобу російського лідера.

За його словами, хвороба президента РФ наскільки серйозна, що 2021 рік може бути для нього останнім.

«Якщо уважно прислухатися і правильно інтерпретувати ті активні заходи, які через них надходять із Кремля, судячи з усього, там чи хвороба Паркінсона, чи Альцгеймера. Єдине, що впевнено люди називають, – в наступному році його не буде», - підкреслив він.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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