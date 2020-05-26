Пандемія китайського вірусу серйозно вдарила по Швеції, яка з перших днів відмовлялася вводити карантин

Про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg.

За словами експертів, Швеція дуже скоро може з головою зануритися в повноцінну криз, яка буде спровокована сильним економічним спадом, зростанням рівня безробіття і пандемією вірусу.

Рівень безробіття в Швеції з урахуванням сезонних коливань вирісло у квітні до 7,9% з 6,7% місяцем раніше. Якщо не враховувати сезонних коливань, то в цілому безробіття зросло до 8,2%

Але аналітики попереджають, що безробіття може злетіти до 17%, якщо в умовах пандемії в країні не виросте попит на послуги і товари.

На тлі зростання безробіття влади можуть змінити законодавство, дозволивши роботодавцям звільняти співробітників у спрощеному режимі і з мінімальними фінансовими втратами, і ця ідея вже викликала критику з боку профспілок і опозиції.

Останні погрожують прем'єр-міністру відставкою.

«Це найгірша атака на безпеку робочих місць за останні десятиліття», — заявив лідер Помірної коаліційної партії країни Ульф Крістерссон, яка знаходиться в опозиції.

Як відомо, незважаючи на пандемію вірусу, офіційний Стокгольм відмовився вводити карантин. В країні продовжують працювати магазини, ресторани, спортзали, але наслідків для ВВП уникнути не вдалося, оскільки економіка країни сильно залежить від зовнішнього попиту. У Мінфіні країни вже заявили, що ВВП впаде як мінімум на 7%.

В Україні, в свою чергу, за рік кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 64%, і зараз їх близько 500 тисяч осіб. Але в Світовому банку попереджають, що через пандемію за межею бідності можуть виявитися більше 6 млн чоловік.

Лідерство з безробіття зафіксовано в Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях та в столиці.

В структурі безробітних 9% (42,2 тис.) припадало на осіб, яким залишилося менше десяти років до заслуженого відпочинку, 5% (20,7 тис.) — осіб з інвалідністю, 2% (9,4 тис.) — учасників АТО.

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