Російський "Газпром" може втратити вплив на світовому газовому ринку

Про це йдеться в матеріалі haqqin.az.

Причиною такого перевороту стала заява міністра енергетики Катару, в якому він анонсував збільшення кількості видобутку газу компанією Qatar Petroleum - головним конкурентом Газпрому.

Більш того, Катар не боїться цінової війни, так як є найбільш ефективним виробником.

"По суті, це оголошення війни Газпрому і Москві, газовий експорт якої забезпечує суттєві вливання у федеральний бюджет. Не викликає сумніву, що світовий ринок газу, де ціни за два останні роки і так впали в 5 разів, надовго загрузне в цінових війнах", - йдеться в статті.

Експерти, коментуючи таке рішення Катару, відзначають, що країна незабаром стане світовим лідером на ринку ЗПГ.

"Мета Катару - будь-якою ціною зайняти перше місце на світовому ринку СПГ", - зазначив російський експерт.

У той же час, російський Газпром потерпає від фантастичних збитків, і вже в цьому році може втратити до $20 млрд доларів від експорту.

Більше того, підписання Туреччиною і Катаром валютного свопу на $15 мільярдів і зниженні в сім разів експорт російського газу до Туреччини говорить про те, що надія в РФ залишається тільки на Китай, але газопровід «Сила Сибіру» не виправдовує своїх очікувань. В такому випадку вартість газу продовжить знижуватися і Росії буде невигідно продавати блакитне паливо за своєю ціною.

До речі, Крим опинився на порозі критичної нестачі води, і це може обернутися серйозними наслідками для України

За останній рік запаси питної води в регіоні зменшилися до 60%, і її вистачить до липня-серпня. Щоб отримати доступ до водопостачання, Москва може розпочати нові військові дії проти України, бо Київ дав зрозуміти, що не пустить воду в Крим до його деокупації, пише журналіст Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До анексії Росією на початку 2014 року 85% питної води Крим отримував з річки Дніпро по Північно-Кримському каналу. Після захоплення півострова РФ Україна припинила постачання води, а окупантам довелося покладатися на місцеві свердловини, водоймища і грунтові води. Зараз в Криму 22 водосховища, причому деякі з них повністю висохли або ж їх запаси досягли критичного рівня.

Нагадаємо, США запропонували Україні план по поверненню Донбасу.

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