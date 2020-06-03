Олександр Лукашенко напередодні виборів відправив у відставку уряд Білорусі
Про рішення білоруського президента стало відомо увечері в середу, 3 червня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Лукашенко вже підписав відповідний указ.
Відомо, що в першій половині дня президент провів нараду, на якій обговорювався новий склад Кабміну. Крім Лукашенка в ньому брали участь голова Ради Республіки Наталія Качанова, голова Палати представників Володимир Андрійченко, голова Адміністрації президента Ігор Сергієнко і держсекретар Ради безпеки Андрій Равков.
Сам Лукашенко пов'язав свої дії з майбутніми виборами президента, які пройдуть в Білорусі 9 серпня. При цьому президент заявив, що не збирається радикально міняти склад уряду, а лише направить на іншу роботу членів уряду, які не справляються зі своїми завданнями в умовах кризи.
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«Очікувати, що тут революція відбудеться при зміні уряду не слід», - підкреслив він.
Відзначимо, що раніше Лукашенко зробив скандальну заяву про можливість Майдану в Білорусі. Так він відреагував на масові акції протесту у зв'язку з прийдешніми виборами, які розгорілися в його країні.
Так, на зустрічі з керівництвом КДБ Білорусі він заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами, і закликав не порівнювати ситуацію в Білорусі з Україною або Вірменією.
"Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майданів в Білорусі не буде", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, Лукашенко різко висловився про Майдани і згадав Зеленського: «Всіх цих "майданутих"...».
Як повідомляла Politeka, Лукашенко публічно осоромився принизливою заявою про жінок.
Також Politeka писала, що Лукашенко доконав білорусів, кадри наростаючого повстання.