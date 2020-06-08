Відомий радянський актор Армен Джигарханян знову опинився в лікарні

Про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах, передає Politeka.net.

Обізнані джерела з оточення зірки кіно стверджують, що Армена Джигарханяна госпіталізували до реанімаційного відділення.

"У Армена Джигарханяна – інсульт. Стан відомого російського актора і режисера оцінюється, як важкий, він у реанімації", - інформує канал Baza.

Рідні та близькі артиста поки ніяк не коментували повідомлення журналістів про його термінову госпіталізацію до реанімаційного відділення.

Відзначимо, що напередодні госпіталізації колишня дружина актора Віталіна Цимбалюк-Романівська пустилася в спогади про минуле і опублікувала кілька раритетних кадрів.

Фото з Арменом Джигарханяном були зроблені під час сімейної подорожі в США.

"Тихий час, коли нікому не було діла до нас, і не було ніяких "гоблінів" в нашому житті", – підписала Цимбалюк-Романівська знімки в своєму особистому мікроблозі Instagram.

"Треба повернути чоловіка ...", "Дуже шкода, що все так вийшло", "Як шкода, що минуле не повернути", "З вами, Віталіна, як огірочок був, а зараз вже в купу чи не зібрати", - відреагували шанувальники на знімки.

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина розкрила подробиці хвороби Армена Джигарханяна. За її словами, легендарного актора довели до важкого стану.

Актриса розповіла, що останнім часом її 84-річний колишній чоловік не дізнається навіть своїх рідних.

«Він не впізнає людей і не знає, що відбувається. Його довели до такого стану навмисне», - поскаржилася знаменитість.

Вона вважає, що ті, хто винен в нездужанні актора, домагаються його повернення до іншої колишньої дружини – Тетяни Власової. Актриса впевнена, що Джигарханяна у неї «збіль» заради того, щоб заволодіти його багатством.

Нагадаємо, Джигарханян в реанімації, лікарі рятують легенду кіно: що сталося.

Як повідомляла Politeka, Джигарханян поставив на місце Путіна народним прислів'ям: "Один дурень...".

Також Politeka писала, що Джигарханян опинився на межі смерті, лікарі роблять все можливе.