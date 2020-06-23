Слова служителя культа прозвучали дуже і дуже неоднозначно

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило привітав росіян з днем початку Великої вітчизняної війни

Це сталося 22 червня під час відкриття для парафіян головного храму Збройних сил Російської Федерації в підмосковній Кубинці, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Виступаючи перед військовими, а також присутніми на відкритті високопоставленими чиновниками, він заявив буквально наступне:

«Нехай Господь прихилить милість свою над вітчизною нашою, над народом нашим і нашими Збройними силами. Зі знаменним, скорботним, але водночас урочистим днем усіх вас сердечно вітаю!».

Така промова викликала подив у користувачів соцмереж.

«27 млн. дідів, хто полягли, і подумати не могли, що через 75 років будуть вітати з початком війни 👎», «Дідусь старий, дідусь хворий ...», «Хвора держава, церква хвора, хворі керівники РФ. Божевільний будинок чи нова утопія ...?», – пишуть під відео.

Раніше ми писали про те, що патріарх Кирило освятив головний військовий храм Росії. На цей захід президент Росії Володимир Путін не з'явився, хоча раніше збирався відвідати церемонію.

Згідно з проектом, висота собору разом з хрестом становить 95 м. Таким чином, з російських соборів вищі за нього тільки храм Христа Спасителя (103 м) й Ісаакіївський собор (102 м).

Ініціатором будівництва культової споруди в 2018 році став міністр оборони Сергій Шойгу. На його створення зібрали близько 3 мільярдів рублів пожертвувань, ще 2 млрд і 950 млн виділили з бюджетів Москви і Підмосков'я відповідно.

Ще до свого відкриття храм опинився в епіцентрі скандалу після того, як в ньому виявили мозаїку з портретами Путіна і Шойгу. Згодом її прибрали.

Нагадаємо, Путіна і Шойгу увічнили в храмі.

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