В нинішній обстановці Білорусь є єдиним союзником Російської Федерації

Таку заяву зробив лідер Білорусі Олександр Лукашенко, передає Інтерфакс.

За його словами, Кремль не хоче втратити Білорусь в політичному і економічному плані.

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, – Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше – політично", – не сумнівається Олександр Лукашенко.

Він також додав, що втрата Білорусі стане "найсильнішим ударом по внутрішній політиці Росії". Лукашенко стверджує, що Білорусь намагаються "розхитати" напередодні президентських виборів.

"Люди не розуміють, що йде спокійне розхитування ситуації. Якби ми тоді деяких не протверезили, сьогодні б уже вирував і Солігорськ. Все починається поступово, ми це знаємо: розхитується обстановка всередині країни, доводиться до сказу, йде наступ на діючу владу, відбувається злам влади. Добре, якщо хтось пробілоруський сідає в крісло, тоді гаразд вже з цим майданом. Через майдан - заворушення, тяганина, аж до звернення до іноземної держави. Ви це відкидаєте? А я ні. Я повинен думати по максимуму, тому що не знаю, які дії вони зроблять", - спробував він застерегти населення від можливої революції.



За словами президента Білорусі, його суперники на виборах нібито підтримують повернення до Конституції 1994 року, тому він пригадав білорусам важкі часи, через які їм довелося тоді пройти.

"Може, є в цьому залі той, хто пам'ятає, з чого ми починали? Коли у мене валялися під трибуною в парламенті депутати, коли я виходив виступати. Коли йшла бійка (ніхто нічого не хотів робити, ніхто нічим не займався) між новою владою, яка зароджувалася, і старим парламентом. Все на народ перекинулося: страйки, талони. Ви хочете туди повернутися? Повертайтеся - без мене. Але не дозволяйте повертатися до того, від чого ми з вами пішли", - емоційно заявив президент Білорусі.

Лукашенко також поскаржився, що Євросоюз "багато напакостив" Білорусі, і він радіє, що США почали звертати увагу на офіційний Мінськ.

"І ось - приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря в Білорусь, що дуже розлютило нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми можем здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив, насамперед, з цього. Розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами, з одного боку - Росія, з іншого - Євросоюз. І котел, який нас постійно "підігріває" з півдня - Україна, воююча Україна", - резюмував він, виступаючи перед активом Мінської області.

Нагадаємо, образливе прізвисько вивело з себе Лукашенка, можна поплатитися: "Вже на майках написали...".

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