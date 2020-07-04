У справі Михайла Єфремова може відбутися новий поворот після того, як актор відмовився визнавати свою провину

Про це в інтерв'ю журналістам розповів адвокат Сергій Жорін, пише Стархит.

Напередодні Михайло Єфремов приголомшив новою заявою: він відмовляється визнавати провину за смертельну ДТП, але не знімає з себе відповідальності.

Комік додав, що автомобіль належить йому, натякаючи, що за кермом міг бути хтось інший.

За словами адвоката, Михайло Єфремов зі своїми юристами вирішили змінити лінію захисту, яка не давала бажаних результатів.

«Був варіант визнати провину і йти в особливому порядку, компенсувати шкоду. Але це не дало результатів, і тому, схоже, змінили стратегію. Мабуть, вирішили доводити невинність. Можливо, так і є, і Єфремов все це час вигороджував когось із друзів. Але версія, на мій погляд, сумнівна. Багато відеокамер, все легко відтворити — хто і звідки вийшов. Михайло ж не переміщуватися на тротуар! Звичайно, те, що він раніше говорив з приводу своєї провини, має значення. Але якщо слідство встановить, що за кермом був не Він, то зрозуміло, що він не повинен нести кримінальну відповідальність. А якщо доведе протилежне, після такої заяви це сильно вплине на термін», - припустив адвокат Жорін.

За словами юриста, Михайло Єфремов міг розраховувати на умовний термін, оскільки він активно співпрацював зі слідством, але тепер ситуація зовсім змінилася.

«В теорії він міг би і умовним терміном відбутися, якби лінія захисту залишилася тією ж. Все залежить від дуже багатьох факторів: від експертизи, від позиції громадськості та родичів на момент винесення вироку. Бо зазвичай у справах такої категорії спочатку відбувається спалах ненависті і презирства, а потім їх змінює жаль. В даному випадку не знаю, наскільки правильно було міняти позицію. Люди тільки почали співчувати Єфремову через цькування, а тут раз — і задній хід. Але його адвокатам видніше, тому що вони знають ті деталі, які приховані від сторонніх», - підсумував Жорін у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

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