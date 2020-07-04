У справі Михайла Єфремова може відбутися новий поворот після того, як актор відмовився визнавати свою провину
Про це в інтерв'ю журналістам розповів адвокат Сергій Жорін, пише Стархит.
Напередодні Михайло Єфремов приголомшив новою заявою: він відмовляється визнавати провину за смертельну ДТП, але не знімає з себе відповідальності.
Комік додав, що автомобіль належить йому, натякаючи, що за кермом міг бути хтось інший.
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За словами адвоката, Михайло Єфремов зі своїми юристами вирішили змінити лінію захисту, яка не давала бажаних результатів.
«Був варіант визнати провину і йти в особливому порядку, компенсувати шкоду. Але це не дало результатів, і тому, схоже, змінили стратегію. Мабуть, вирішили доводити невинність. Можливо, так і є, і Єфремов все це час вигороджував когось із друзів. Але версія, на мій погляд, сумнівна. Багато відеокамер, все легко відтворити — хто і звідки вийшов. Михайло ж не переміщуватися на тротуар! Звичайно, те, що він раніше говорив з приводу своєї провини, має значення. Але якщо слідство встановить, що за кермом був не Він, то зрозуміло, що він не повинен нести кримінальну відповідальність. А якщо доведе протилежне, після такої заяви це сильно вплине на термін», - припустив адвокат Жорін.
За словами юриста, Михайло Єфремов міг розраховувати на умовний термін, оскільки він активно співпрацював зі слідством, але тепер ситуація зовсім змінилася.
«В теорії він міг би і умовним терміном відбутися, якби лінія захисту залишилася тією ж. Все залежить від дуже багатьох факторів: від експертизи, від позиції громадськості та родичів на момент винесення вироку. Бо зазвичай у справах такої категорії спочатку відбувається спалах ненависті і презирства, а потім їх змінює жаль. В даному випадку не знаю, наскільки правильно було міняти позицію. Люди тільки почали співчувати Єфремову через цькування, а тут раз — і задній хід. Але його адвокатам видніше, тому що вони знають ті деталі, які приховані від сторонніх», - підсумував Жорін у спілкуванні з журналістами.
Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав.
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