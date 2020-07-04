В деле Михаила Ефремова может произойти новый поворот после того, как актер отказался признавать свою вину

Об этом в интервью журналистам рассказал адвокат Сергей Жорин, пишет Стархит.

Накануне Михаил Ефремов огорошил новым заявлением: он отказывается признавать вину за смертельное ДТП, но не снимает с себя ответственности.

Комик добавил, что автомобиль принадлежит ему, намекая, что за рулем мог находиться кто-то другой.

По словам адвоката, Михаил Ефремов со своими юристами решили сменить линию защиты, которая не давала нужных результатов.

«Был вариант признать вину и идти в особом порядке, компенсировать вред. Но это не дало результатов, и поэтому, похоже, стратегию изменили. Видимо, решили доказывать невиновность. Возможно, так и есть, и Ефремов все это время выгораживал кого-то из друзей. Но версия, на мой взгляд, сомнительная. Много видеокамер, все легко воссоздать — кто и откуда вышел. Михаил же не телепортировался на тротуар! Конечно, то, что он раньше говорил по поводу своей вины, имеет значение. Но если следствие установит, что за рулем был не Ефремов, то понятно, что он не должен нести уголовную ответственность. А если докажет обратное, после такого заявления это сильно повлияет на срок», - предположил адвокат Жорин.

По словам юриста, Михаил Ефремов мог рассчитывать на условный срок, поскольку он активно сотрудничал со следствием, но теперь ситуация совершенно изменилась.

«В теории он мог бы и условным сроком отделаться, если бы линия защиты осталась той же. Все зависит от очень многих факторов: от экспертизы, от позиции общественности и родственников на момент вынесения приговора. Потому что обычно в делах такой категории сначала происходит вспышка ненависти и презрения, а потом их сменяет сожаление. В данном случае не знаю, насколько правильно было менять позицию. Люди только стали сочувствовать Ефремову из-за травли, а тут раз — и задний ход. Но его адвокатам виднее, потому что они знают те детали, которые скрыты от посторонних», - подытожил Жорин в общении с журналистами.

Напомним, что Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который влетел актер. Его арестовали, свою вину он признал.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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