Російський президент Володимир Путін запропонував Олександру Лукашенко великий пост після об'єднання РФ і Білорусі

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, передає Politeka.net.

За його словами, Росія і Білорусь ведуть переговори про злиття. Для Путіна інтеграція зараз втратила свій першочерговий пріоритет, проте як і раніше залишається важливою метою.

"Все-таки об'єднання – це красиво. Конституція, обнулення – це все ж дрібно, а об'єднання – це велич, мовляв, ми збираємо нашу країну. Підручник історії", - зазначив Венедиктов.

Російський журналіст запевняє, що між Путіним і Лукашенком йдуть активні торги. Так у Кремлі побоювалися, що президент Білорусі не приїде на парад до Дня перемоги 24 червня, який був дуже важливий для росіян.

Олексій Венедиктов розповів історію, яку йому підтвердили білоруські дипломати. За його словами, в 2018 році, коли Путін і Лукашенко опинилися у складі російсько-білоруської делегації, лідер РФ запропонував об'єднатися. Його білоруський колега погодився, але поставив свою умову.

"Путін каже: "Давай об'єднаємося", Лукашенко відповідає, мовляв, у мене своя країна. Вони встають вже прощатися, і тут Лукашенко бере Путіна за ґудзик і каже: "Я згоден". Путін, як мені розповіли, розгубився і каже: "На що згоден?" – "На все згоден, Володимир Володимирович. Давайте так: ви президент, я – віце-президент, а наступного року навпаки", - розповів Венедиктов.

За даними головного редактора "Еха Москви", Путін і його соратники в Кремлі запропонували Олександру Лукашенко тільки парламентський пост. Олексій Венедиктов впевнений, що рішення президента Білорусі залежить тільки від "ціни", яку визначать в Росії.

"Тут треба питати не у Лукашенка, а дивитися, що запропонують. У нього товар. І він слухає уважно: "Дайте ціну!". А то голова парламенту! Що ж таке? Це приниження. А Коля? Сина куди?" - висловився Олексій Венедиктов.

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