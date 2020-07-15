Масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровську

Масові акції протесту проходили всі вихідні і продовжилися у вівторок, 14 липня. Місцеві жителі висловлюють незгоду не тільки з арештом губернатора Сергія Фургала, але і протестують проти чинної російської влади, передає bagnet.

У мережі активно поширюється відео, на якому мешканці Хабаровського краю розповідають на камеру чому десятки тисяч жителів вийшли на безпрецедентні за масштабом акції протесту.

"Ми не бидло!", "Ми не боїмося — ми проти путінського режиму", "Хто знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!" і т. д., - заявляють мешканці.

Раніше ми вже писали, що по всій Росії почалися масові протести.

Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.

Щоправда, росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені. Щоб висловити своє невдоволення використовували програми «Яндекс.Навігатор» і «Яндекс-Карти».

Зокрема, росіяни поскаржилися на відсутність роботи і неможливість її знайти в режимі самоізоляції, а також на велику кількість фінансових проблем - від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх ніхто не звільняє. Люди обурені, що президент Путін не робить нічого, щоб вирішити ситуацію, а навпаки переклав всю відповідальність на губернаторів.

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