Протестувальники в Хабаровську зажадали відставки Володимира Путіна



Про це повідомляє "Діалог" і публікує кадри з акції протесту.



Учасники акції протесту вважають, що Путін не виконує належним чином обов'язки глави держави. За словами одного з тих, хто виступав, Путіну все одно, про що думає народ Росії



"Він не реагує на народ, який його обрав, а відстоює інтереси групи олігархів. Але не народу, який нібито його вибрав більшістю голосів, ніж у мене вже є великі сумніви. Це означає, що Путін втратив довіру народу і повинен бути відсторонений народом від займаної посади", - заявив чоловік.

Більш того, Володимиру Путіну озвучили дедлайн, згідно з яким, він повинен піти з посади до першого вересня 2020 року.

Нагадаємо, масові протести охоплюють все більше міст Росії після скандалу в Хабаровському краї. Тисячі людей влаштували несанкціоновані мітинги і ходи в підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала.

Напередодні жителі Хабаровська вийшли на вулиці, виступивши проти арешту голови Хабаровського краю, якого звинувачують в організації вбивств. Незабаром протести спалахнули також у Владивостоці і Комсомольсвке-на-Амурі. Так у Владивостоці (Приморський край) активісти розгорнули плакати, викрикують гасла на підтримку губернатора і жителів сусіднього регіону: "Я, ми, Далекий Схід", "Хабаровськ, ми з тобою", "Ні знущання над народом".

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