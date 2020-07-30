Влада РФ почала застосовувати в Хабаровську випробувані методи придушення бунту

Про це на сайті Корреспондент заявив російський політик і журналіст Дмитро Гудков, інформує Politeka.

Так, наприклад, за участь в мітингах оштрафовані Артем Мозгов і депутат облдуми від КПРФ Сергій Ільїн.

Члена Листівки Дениса Ібрагімова закрили в готелі на "карантин", а на інших представників Листівки і штабів Наумова, Навального і Нізовцева здійснені напади.

Крім того, в Хабаровський край направили "видного діяча Партії Зростання Сергія Шнурова і вже чути крики про Держдеп.

"Все по класиці: одних залякати, інших – купити. Розділяй і володарюй. Поки ще приміряються, але скоро відріжуть, не в перший раз. Все так, як було на Болотній", – попереджає Дмитро Гудков.

У зв'язку з цим, експерт попереджає Хабаровськ від недопущення класичних помилок, допущених російською опозицією під час протестів на Болотній.

"Головне – триматися разом і відстоювати своїх, інакше – поразка", – резюмував Гудков.

Раніше ми писали, що Володимир Путін упевнений, що візит глави української держави до Москви – це лише питання часу.

Відповідаючи на питання, чи можлива поява президента України у Кремлі, хто б це не був, глава РФ відповів гранично ясно:

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо».

Коли була порушена тема українсько-російських відносин, російський президент вважав за краще обійти стороною все, що стосується окупації Криму, а також війну на Донбасі, де українські захисники протистоять російським військовим. Те, що зараз відбувається між двома країнами, Путін назвав «розбіжністю» РФ з владою України, вкотре озвучивши мантру про те, що українці – «братський народ».

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.