В Санкт-Петербурзі та Москві росіяни підтримали протести в Хабаровську



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.

Нагадаємо, що люди в російському місті Хабаровську вже третій тиждень продовжують виступати проти арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала і влади Володимира Путіна.

Останній раз росіян навіть не злякала погана погода. Тисячі людей йшли вулицями міста, скандуючи: "Прокидайтеся, міста, з нашою батьківщиною біда!"

Очевидці з Санкт-Петербурга публікують відео, на якому видно, що жителі культурної столиці РФ також підтримують вимогу хабаровської команди.

🇷🇺В Петербурге на акции солидарности с протестующими в Хабаровске pic.twitter.com/DsAFW1BSaB — Рустем Адагамов (@adagamov) August 1, 2020

А ось в Новопушкінському сквері Москви, поліцейські і зовсім почали застосовувати силу до протестувальників.

В Новопушкинском сквере, где народ собрался в поддержку Хабаровска, мусора винтят людей



Видео via https://t.co/BH6VSLHm1i pic.twitter.com/kYtaWiRRtp — Рустем Адагамов (@adagamov) August 1, 2020

Також ми повідомляли, що влада РФ почали застосовувати в Хабаровську випробувані методи придушення бунту.

Про це повідомив російський політик і журналіст Дмитро Гудков.

Так, наприклад, за участь в мітингах оштрафовані Артем Мізків і депутат облдуми від КПРФ Сергій Ільїн.

Члена Листівки Дениса Ібрагімова закрили в готелі на "карантин", а на інших представників Листівки і штабів Наумова, Навального і Нізовцева здійснені напади.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.