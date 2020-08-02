В Санкт-Петербурзі та Москві росіяни підтримали протести в Хабаровську
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.
Нагадаємо, що люди в російському місті Хабаровську вже третій тиждень продовжують виступати проти арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала і влади Володимира Путіна.
Останній раз росіян навіть не злякала погана погода. Тисячі людей йшли вулицями міста, скандуючи: "Прокидайтеся, міста, з нашою батьківщиною біда!"
Очевидці з Санкт-Петербурга публікують відео, на якому видно, що жителі культурної столиці РФ також підтримують вимогу хабаровської команди.
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А ось в Новопушкінському сквері Москви, поліцейські і зовсім почали застосовувати силу до протестувальників.
Також ми повідомляли, що влада РФ почали застосовувати в Хабаровську випробувані методи придушення бунту.
Про це повідомив російський політик і журналіст Дмитро Гудков.
Так, наприклад, за участь в мітингах оштрафовані Артем Мізків і депутат облдуми від КПРФ Сергій Ільїн.
Члена Листівки Дениса Ібрагімова закрили в готелі на "карантин", а на інших представників Листівки і штабів Наумова, Навального і Нізовцева здійснені напади.
Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.
Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.
Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.