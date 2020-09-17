У Росії прямо заявили про свій інтерес у цьому кредиті

Росія пообіцяла Білорусі кредит у півтора мільярда доларів, але ці гроші можуть дуже дорого обійтися не бажаючому втрачати владу Олександру Лукашенку

Про те, що якщо це правда, то справи у президента Білорусі дуже погані, пише у своєму телеграм-каналі відомий російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

Він опублікував відео, в якому міністр фінансів РФ Антон Силуанов розповів ведучій Наілі Аскер-Заде про те, як і на яких умовах Росія планує кредитувати сусідню державу. Він підтвердив, що лідери двох країн домовилися про те, що Росія надасть допомогу Білорусі на півтора мільярда доларів.

"Частина буде надана з Євразійського Фонду розвитку, це близько 500 мільйонів доларів США, ми зараз якраз ведемо переговори з білоруською стороною про умови надання цієї допомоги під конкретні заходи з подолання кризових ситуацій, боротьбу з інфекцією, необхідністю лікування. А друга частина – це буде міждержавний кредит у розмірі мільярда доларів США. Ми домовилися про умови надання цього кредиту. Кошти надаватимуться за вартістю фондування Російської Федерації плюс певна маржа. Тобто ми не будемо надавати кредит на умовах, нецікавих РФ", – заявив топ-чиновник.

З цих слів напрошується цілком певний висновок, який Бєлковський і озвучив у публікації:

"Міністр фінансів РФ Антон Силуанов стверджує, що Росія видасть Білорусії кредит на вигідних для Москви умовах. Якщо це хоч частково правда, Олександру Лукашенку точно кінець. Нічого: скоро в Мінськ може прибути Папа Римський і відправити екс-батьку в Аргентину, наприклад".

Питання кредиту глави держав обговорили під час переговорів у Сочі, які проходили у форматі "один на один". На порядку денному стояли, за інформацією росЗМІ, "ключові питання подальшого розвитку двосторонніх відносин у сфері стратегічного партнерства".

На думку багатьох блогерів, Лукашенко "продав" Білорусь Путіну заради кредиту і можливості утриматися при владі.

Нагадаэмо, Лукашенко об'єднався з Росією проти США.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців Лукашенка зняли на відео.