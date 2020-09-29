Російський публіцист Олександр Невзоров впевнений, що Олександр Лукашенко знає про те, коли закінчиться його термін перебування на президентській посаді

Він вважає, що результат протистояння в Білорусі є вирішеним і Лукашенко попереджений про те, коли закінчиться термін його повноважень в якості президента республіки.

За словами Невзорова, цю дату раніше Лукашенку повідомили в Євросоюзі – з 5 листопада він перестане вважатися законним главою Білорусі. Таку думку він озвучив під час ефіру для "Еха Москви".

"Олександр Григорович Лукашенко, хоча в ЄС його поставили на лічильник і твердо заявили про дату, коли йому буде пора збирати дрібнички і сушити картоплю, готуючись на вихід, проте він продовжує розпалювати громадянську війну",- висловив думку публіцист.

За словами Невзорова, результат протистояння в Білорусі є вирішеним - Лукашенку доведеться передати владу. Він вважає, що білоруський лідер даремно проводив інавгурацію і витрачав на це час, адже він не зможе керувати країною в умовах масового невизнання його легітимності на Заході.

Також раніше повідомлялося, що російський публіцист Олександр Невзоров висловився про закінчення війни на Донбасі.

На його думку, вирішення донбаської ситуації може бути тільки нестандартним, в іншому випадку війна на сході України триватиме довгі роки.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

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