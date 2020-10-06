Україна почне постачати Туреччині двигуни для крилатих ракет дальнього радіусу дій з можливістю нанесення глибокого удару

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення в Telegram-каналі "Голос Туреччини"

Стало відомо, що двигуни АІ-35 доставлять до Туреччини, де їх використовують у виробництві нових крилатих ракет.

"Ми робимо АІ-35 для Туреччини. Це для крилатої ракети. Зараз у нас підписаний контракт на цей двигун", – повідомив директор підприємства "Івченко-Прогрес", що займається виробництвом двигунів, під час презентації проектів.

Також повідомляється, що зараз в Туреччині розробляють нову крилату ракету за програмою "Гезгін", яка буде аналогічна американським "Томагавк".

Дана програма призначена для розробки звичайних засобів нанесення ударів на великі відстані для Військово-морських платформ. Стверджується, що нова ракета матиме дальність дії до 1000 кілометрів.

Раніше ми писали, що Туреччина закликала НАТО оголосити затверджену щодо України стратегію і щодо Вірменії. Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країни Заходу відстоюють територіальну цілісність України і Грузії, закликаючи російську армію покинути окуповані території. Так вони повинні вчинити і з Вірменією. З таким закликом він виступив під час прес-конференції з Генсеком НАТО.

На думку Чавушоглу, аналогічно Альянс повинен вчинити і щодо Вірменії, яка зобов'язана звільнити захоплені території Азербайджану в Нагірному Карабасі.

"Ми, Туреччина, підтримуємо наших західних друзів, коли мова йде про територіальну цілісність України і Грузії. Чому в такому випадку, коли ми говоримо про вірмено-азербайджанське питання, ми не можемо вимагати, щоб Вірменія покинула території Азербайджану?"- заявив він і додав, що "всі повинні зробити це з Вірменією, включаючи НАТО".

Також повідомлялося, що Туреччина завдала сильного удару по російським військовим в провінції Ідліб. На території сирійської провінції Ідліб безліч років йдуть запеклі бойові дії, але останнім часом ситуація загострилася до межі.

Уточнюється, що турецькі війська завдають сильних ударів по об'єктах, в яких, ймовірно, дислокуються російські військовослужбовці.

Конфлікт між турецькими і російськими військами загострився після того, як сирійські сили за підтримки союзників з Росії завдали ударів по населених пунктах південної частини провінції Ідліб, що на півночі Латакії.

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