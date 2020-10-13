Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка

При цьому вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

Зокрема, у повідомленні Telegram-каналу Тихановської сказано: Якщо до 25 жовтня Лукашенко добровільно не покине президентський пост і не звільнить всіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк, ось вам і переміни, які вона обіцяє.

"Режим має 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги: 1.Лукашенко повинен оголосити про відхід. 2.Насильство на вулицях має зупинитися повністю. 3.Всі політв'язні повинні бути звільнені", - сказано в повідомленні.

У Тихановської підкреслили і пригрозили, що якщо вимоги не будуть виконані, "вся країна мирно вийде на вулиці з народним ультиматумом".

"І 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест. Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніша, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня", – сказано в повідомленні.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

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