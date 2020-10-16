Одіозний російський політик Володимир Жириновський обурений новими санкціями проти РФ

Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "новачком" не зійшло з рук Росії. ЄС ввів санкції проти шести високопоставлених російських чиновників.

Скандальний політик не тільки обурений цим, але і закликає Російську влать дати жорстку відповідь Європі. Про це він заявив у своєму Телеграм-каналі.

"Ми повинні реагувати жорстко, рішучіше і з випередженням. Перше, що треба зробити – це закрити в'їзд в РФ великим європейським чиновникам. Треба помститися та перервати їх контакти з людьми в Росії, які діють деструктивно. І людям, які ведуть антиросійську пропаганду закрити в'їзд в нашу країну", — з такою заявою виступив Жириновський.

Але на цьому російський політик не зупинився. Жириновський заявив, що Росія повинна опублікувати компромат на європейських чиновників і назвав Навального – "авантюристом дрібного пошиття", до якого високопоставленим російським чиновникам, нібито немає ніякої справи.

Також раніше повідомлялося, що Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Жириновський заявляє, що таким чином країни нібито повернуться туди, де вони належать - "додому".

При цьому він додав загрозу нібито в іншому випадку країни "роздеруть на частини".

Пропагандист заявив, що Білорусь "заберуть поляки і литовці", Україну "роздербанять німці, румуни та інші сусіди". Про військову агресію РФ в Україні Жириновський очікувано не згадав.

Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.

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