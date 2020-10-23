Російський президент Володимир Путін зробив заяву про перспективи розвитку РФ, що викликало дуже жваву дискусію в соцмережах

Глава РФ по відеозв'язку взяв участь на засіданні дискусійного клубу "Валдай" і послав своїм опонентам, які чекають розвалу Росії, завуальовану загрозу. Цим моментом у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Путин: Укрепляя нашу страну и глядя на то, что происходит в мире, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах! pic.twitter.com/t07z6Mf27K — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2020

"Зміцнюючи нашу країну, дивлячись на те, що відбувається в світі, в інших країнах, хочу сказати тим, хто ще чекає поступового загасання Росії: нас у цьому випадку турбує тільки одне – як би не застудитися на ваших похоронах", – прочитав Путін з листочка.

Однак замість "гордості за країну" слова політика викликали шквал сарказму в коментарях.

"Знову погрози. Одні погрози", "Який жартівник. 350000 чоловік спад населення, рік тому булло у 2 рази менше. У наступному 700", "Ну оптимізмом, або, як це обізвати в поточному моменті, він вже заразився", "з дідом Росія загасає", "Хтось написав, а він зачитує, і це видно неозброєним оком", "віщав з бункера сміливий вождь!", "Тільки ось те, що Путін говорив з приводу Туреччини, нагадує те, як кролик дивиться на удава. Відразу згадалися слова Ердогана: "Путін, забирайся з моєї дороги!"", "Ніхто з такими люттю і швидкістю не знищує країну, як сам Путін і його кліка, що складається з наближених олігархів, злодіїв, чиновників–казнокрадів", – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом.

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