Російський президент Володимир Путін зробив заяву про перспективи розвитку РФ, що викликало дуже жваву дискусію в соцмережах
Глава РФ по відеозв'язку взяв участь на засіданні дискусійного клубу "Валдай" і послав своїм опонентам, які чекають розвалу Росії, завуальовану загрозу. Цим моментом у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
"Зміцнюючи нашу країну, дивлячись на те, що відбувається в світі, в інших країнах, хочу сказати тим, хто ще чекає поступового загасання Росії: нас у цьому випадку турбує тільки одне – як би не застудитися на ваших похоронах", – прочитав Путін з листочка.
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Однак замість "гордості за країну" слова політика викликали шквал сарказму в коментарях.
"Знову погрози. Одні погрози", "Який жартівник. 350000 чоловік спад населення, рік тому булло у 2 рази менше. У наступному 700", "Ну оптимізмом, або, як це обізвати в поточному моменті, він вже заразився", "з дідом Росія загасає", "Хтось написав, а він зачитує, і це видно неозброєним оком", "віщав з бункера сміливий вождь!", "Тільки ось те, що Путін говорив з приводу Туреччини, нагадує те, як кролик дивиться на удава. Відразу згадалися слова Ердогана: "Путін, забирайся з моєї дороги!"", "Ніхто з такими люттю і швидкістю не знищує країну, як сам Путін і його кліка, що складається з наближених олігархів, злодіїв, чиновників–казнокрадів", – пишуть під публікацією.
Нагадаємо, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом.
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