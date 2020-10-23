РФ готова піти на силовий прорив повітряного простору Грузії для перекидання військової допомоги Вірменії



З такою заявою виступив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін в інтерв'ю російським ЗМІ.

Парламентарій упевнений, що "Росія є провідною країною на пострадянському просторі" і повинна це довести.

"У формі звернення до ОДКБ через необхідність вжити заходів щодо захисту вірменської - не Нагірно-Карабаської, а вірменської території шляхом десантної операції. Шляхом розмикання повітряної блокади. Якщо буде потрібно, ми повинні виразно пояснити Грузії, що якщо буде потрібно, то вона повинна спокійно сприйняти, що через її повітряний простір будуть спрямовані необхідні сили і засоби до Вірменії", - заявив Затулін.

Раніше ми повідомляли, що офіційний Тбілісі відповів відмовою на запит Москви в проході російського військового літака "Ан-124" до Вірменії. Таким чином російські військові були змушені летіти в обхід Грузії та Азербайджану, роблячи значний гак.

Також ми повідомляли, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами.

Як пишуть в ЗМІ, відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз знаходиться в Нагірному Карабасі.

Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

Також Politeka писала, що Азербайджан і Вірменія повідомили про втрату понад 700 військових, відео боїв.