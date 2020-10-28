Ну це вже перебір

Одіозний російський політик Володимир Жириновський зробив черговий випад у бік України

Як передає Politeka.net, з "полум'яною" промовою депутат виступив перед своїми колегами в Держдумі.

За його словами, українці - це "росіяни, які воюють з росіянами".

"Ленін, Сталін і Хрущов самі зліпили таку Україну. Тепер стоїть величезна країна поруч з нами. Вона ворог для нас! Там все вороже! Там вже виросли діти, які нас вважають гіршими за німців. І готові вбивати росіяни росіян! Це все було закладено в програму",- заявив Жириновський на відео, яке опублікував на своєму Telegam-каналі.

Не обійшов стороною одіозний політик і ситуацію в Нагірному Карабасі:

"Там нічого не вирішиться! Вони 200 років воюють! Або вони в Іран йдуть, або відновлюють Російську імперію, або Османську. Без імперії вони жити не зможуть", - висловився Жириновський.





Раніше Жириновський звинуватив Тихановську в держзраді через її заклики до страйку, якщо Олександр Лукашенко до 25 Жовтня не піде у відставку і не звільнить всіх політв'язнів.

У звичайній для себе манері російський політик заявив, що Тихановський Захід нібито використовує для впливу на Білорусь з метою змусити країну відмовитися від самостійної зовнішньої політики.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

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