Невідомі чоловіки напали на знімальну групу "Першого каналу"

Це сталося в американському місті Філадельфії, спочатку невідомі пограбували машину російських журналістів, а потім побили оператора.

Про це розповів кореспондент "Першого каналу" Георгій Олісашвілі виданню РИА Новости.

Він розповів, що вони з оператором Максимом Катаєвим вирушили висвітлювати наслідки масових заворушень у місті, де незадовго до цього мітингувальники грабували місцеві магазини.

Коли журналісти вже закінчили зйомку і хотіли йти, побачили "агресивних хлопців" протестуючих. Росіяни швидко пішли до своєї машини, але не встигли заблокувати двері.

"Хлопці почали лізти всередину... Зі свого боку я відштовхнув їх, а коли обернувся, у Макса вже вирвали камеру з рук. Потім в машину стали лізти з боку по діагоналі від мого переднього пасажирського сидіння. А там у нас була ще сумка з обладнанням. Я намагався виштовхнути людину, яка лізе за сумкою. І в цей момент інша людина полізла з боку водія і вирвав у мене телефон", - заявив Георгій.

Після цього, за словами Олісашвілі, оператор побіг у натовп відбивати камеру, проте замість цього отримав безліч ударів по голові і шиї.

"Їх було набагато більше, вони могли все що завгодно зробити. Це швидко відбувалося... у нього сильна гематома біля скроні, я думаю, від цього удару і був струс, шишки на голові і шиї. Діагностували легкий струс", - додав він.

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